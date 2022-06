Cina: Cargill aprirà impianto produzione di sciroppo

(XINHUA) - SHANGHAI, 21 GIU - L'azienda agroalimentare statunitense Cargill ha annunciato ieri che investirà quasi 30 milioni di dollari per la costruzione di un impianto di produzione di sciroppi aromatizzati nella città di Pinghu, nella provincia di Zhejiang.

I lavori sono iniziati ieri mentre l'inizio delle attività produttive è previsto per la primavera del 2023.

Liu Jun, presidente di Cargill China, ha dichiarato che l'azienda sta lavorando a tale progetto in quanto ha piena fiducia nel mercato cinese: "In futuro, la Cina sarà uno dei mercati di ingredienti alimentari più interessanti al mondo", ha dichiarato.

L'impianto comprenderà una linea di produzione per sciroppi aromatizzati e un centro di ricerca e sviluppo dedicato alla ristorazione. Una volta avviata la produzione, produrrà principalmente sciroppi aromatizzati in piccole confezioni personalizzate. (XINHUA)