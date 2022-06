Cina: calo volume trasporto merci su strada gen-mag

(XINHUA) - PECHINO, 21 GIU - Il volume del trasporto di merci su strada in Cina è diminuito del 4,6% rispetto all'anno precedente nei primi cinque mesi del 2022, come mostrano i dati del ministero dei Trasporti.

Secondo quest'ultimo, nel corso di tale periodo sono stati trasportati circa 14,37 miliardi di tonnellate di merci su strada.

Il Ministero ha precisato inoltre che nel solo mese di maggio, il volume del trasporto di merci su strada in Cina ha sfiorato i 3,26 miliardi di tonnellate.

Durante il periodo, la provincia dello Jilin, nel nord-est del Paese, ha registrato un forte calo del 34%. In controtendenza spicca invece la provincia del Qinghai, nel nord-ovest, che ha fatto segnare un aumento del 23,4% del volume di trasporto su strada rispetto all'anno precedente. (XINHUA)