Cina: + 1,48 mln insegnanti a tempo pieno in 10 anni

(XINHUA) - PECHINO, 21 GIU - Negli ultimi dieci anni la Cina ha assunto 1,48 milioni di insegnanti a tempo pieno per la scuola dell'obbligo, portando quindi il numero totale a 10,57 milioni, secondo le statistiche pubblicate oggi dal ministero dell'Istruzione.

La Cina conta attualmente 158 milioni di studenti che frequentano le 207.000 scuole appartenenti al ciclo obbligatorio di nove anni. Il tasso di mantenimento dell'istruzione obbligatoria ha raggiunto il 95,4%, rispetto al 91,8% del 2012.

L'istruzione obbligatoria nel Paese comprende sei anni di scuola primaria e tre anni di scuola secondaria inferiore, con lezioni gratuite.

Nel periodo compreso tra il 2012 e il 2021, l'istruzione obbligatoria cinese ha raggiunto uno sviluppo equilibrato a livello di contea grazie a una copertura totale, ha dichiarato Lyu Yugang, funzionario del Ministero, durante una conferenza stampa. Lyu ha aggiunto che tutti gli studenti che hanno abbandonato gli studi per motivi economici sono stati identificati e aiutati a tornare a scuola tempestivamente.

Il Paese si è anche impegnato sulla parità del diritto all'istruzione per i bambini con disabilità. Nel 2021, circa 920.000 studenti studiavano negli istituti di istruzione speciale del Paese, con un aumento del 142,8% rispetto a dieci anni prima.

Inoltre, ogni anno, un programma per il miglioramento della nutrizione degli studenti delle aree rurali aiuta 37 milioni di bambini, consentendo di aumentare il tasso di superamento dei test di salute fisica da parte degli studenti interessati dal 70,3% del 2012 all'86,7% dello scorso anno.

Nel corso del decennio, i governi di tutti i livelli hanno investito più di 1.000 miliardi di yuan (oltre 149 miliardi di dollari) per colmare il divario tra le condizioni scolastiche urbane e quelle rurali, oltre che per garantire che tutte le scuole dell'obbligo abbiano accesso a Internet. (XINHUA)