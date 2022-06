Studio: esposizione a ozono aumenta mortalità

(XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - Uno studio condotto su scala nazionale in Cina ha scoperto che l'esposizione a lungo termine all' ozono è associata a un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare.

Secondo i risultati pubblicati sulla rivista Lancet Planetary Health, lo studio di coorte comprende circa 100.000 adulti cinesi di età pari o superiore ai 18 anni, che sono stati seguiti per nove anni.

L'analisi è stata condotta da ricercatori cinesi della Fudan University e del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, che hanno osservato associazioni significative tra l'ozono in forma gassosa e la mortalità per malattie cardiovascolari in generale, il cui rischio è aumentato del 9,3% per ogni aumento di dieci microgrammi per metro cubo della concentrazione di ozono nella stagione calda. (SEGUE)