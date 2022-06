Covid: tre nuove infezioni locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - A Pechino sono state individuate tre nuove infezioni da Covid-19 a trasmissione locale nelle prime 15 ore di oggi. Lo hanno reso noto le autorità locali.

I nuovi contagi si sono verificati tra le persone in quarantena sotto osservazione, come ha dichiarato Liu Xiaofeng, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie della capitale cinese, in una conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio.

Dal 9 giugno alle 15.00 di oggi, 377 pazienti affetti da Covid-19 sono stati in cura negli ospedali di Pechino. La maggior parte di loro sono giovani di età compresa tra i 17 e i 28 anni. Secondo Wang Xiao'e, funzionario della Commissione sanitaria municipale di Pechino, nessuno è in condizioni gravi o critiche.

A Pechino sono presenti quattro aree a medio rischio per Covid-19. (XINHUA)