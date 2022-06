Covid: due contagi nella comunità a Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 20 GIU - A Shanghai sono stati rilevati un caso confermato di Covid-19 e un portatore asintomatico a trasmissione locale attraverso lo screening delle comunità di oggi. Lo ha reso noto il governo municipale nel corso di una conferenza stampa.

Fino alle 16.00 di oggi, 44 contatti stretti dei due pazienti sono stati identificati e messi in quarantena.

Due quartieri sono stati classificati come aree a medio rischio per Covid-19 e sono in corso i test su tutti i residenti di quelle aree. (XINHUA)