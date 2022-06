Cina:rapporto,per multinazionali destinazione chiave

(XINHUA) - JINAN, 20 GIU - Sebbene la catena di approvvigionamento globale sia entrata in una nuova fase di ricostruzione, la Cina è ancora un'importante destinazione di investimento per le multinazionali di tutto il mondo. È quanto si legge in un rapporto pubblicato dalla Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, che fa capo al ministero del Commercio, in occasione della terza edizione del Qingdao Multinationals Summit svoltosi ieri nell'omonima città costiera nella provincia orientale cinese dello Shandong.

La maggior parte delle imprese manifatturiere estere in Cina continua a vedere la nazione come una delle principali destinazioni di investimento e la fiducia negli investimenti è in continuo aumento.

Il rapporto afferma che, in un contesto di contrazione degli investimenti transnazionali nel settore manifatturiero riscontrato negli ultimi anni, la Cina ha costantemente attratto gli investimenti delle multinazionali in tale campo grazie al suo enorme mercato e alla sua catena di fornitura completa.

Dal 2017 al 2021, gli afflussi di investimenti diretti esteri nel settore manifatturiero cinese sono rimasti stabili, mentre gli investimenti transfrontalieri nel medesimo settore a livello mondiale hanno subito una turbolenta diminuzione.

Il settore manifatturiero cinese ha impiegato 33,73 miliardi di dollari di investimenti esteri nel 2021, con un aumento dell'8,8% rispetto all'anno precedente e la crescita è stata di 1,1 punti percentuali superiore a quella del settore manifatturiero globale.

Negli ultimi anni, le multinazionali della manifattura sono avanzate in termini di catena del valore nei loro investimenti in Cina.

Il settore manifatturiero cinese ad alta tecnologia ha impiegato 12,06 miliardi di dollari di investimenti esteri nel 2021, rispetto ai 9,89 miliardi di dollari del 2017. Secondo il rapporto infine, la sua percentuale sull'intero settore manifatturiero è aumentata di 6,3 punti percentuali, raggiungendo il 35,8%. (XINHUA)