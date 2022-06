Cina: regione fiume Perle si prepara ad alluvioni

(XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - L'autorità per il controllo delle inondazioni nel bacino del Fiume delle Perle, nel versante meridionale della Cina, ha attivato oggi una risposta di emergenza di livello II, poiché le forti piogge persistenti dell'ultima settimana hanno provocato un ingrossamento dei corsi d'acqua che potrebbero causare gravi inondazioni nella regione.

La sede centrale per il controllo delle inondazioni e della siccità del Fiume delle Perle ha inoltre inviato tre squadre di lavoro nella provincia del Guangdong e nella regione autonoma di Guangxi Zhuang per prestare assistenza agli sforzi locali per il controllo di tali fenomeni.

La Cina ha un sistema di risposta alle emergenze per il controllo delle inondazioni a quattro livelli, con il livello I che rappresenta quello di maggior urgenza e gravità.

I recenti nubifragi nel bacino del Fiume delle Perle hanno portato a un continuo innalzamento del livello delle acque dei fiumi principali, tra cui lo Xijiang e il Beijiang. Secondo la sede centrale, anche alcune zone del Guangdong e del Guangxi saranno altamente soggette a torrenti originati dalle montagne e ad altri disastri naturali.

I governi locali del Guangdong e del Guangxi sono stati esortati a rafforzare il monitoraggio, le previsioni e l'allerta precoce delle inondazioni, a potenziare i pattugliamenti e i controlli su dighe, bacini e sistemi di drenaggio nonché a migliorare i servizi di informazione, al fine di garantire la sicurezza delle principali infrastrutture ed evitare che vi siano vittime. (XINHUA)