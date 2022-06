Cina: oltre 1.100 antiche tombe scoperte nel Sichuan

(XINHUA) - CHENGDU, 20 GIU - Gli archeologi hanno trovato più di 1.100 tombe risalenti alla tarda dinastia Shang (1600 a.C.-1046 a.C.) e alla prima dinastia Han occidentale (202 a.C.-25 d.C.) nella contea di Yanyuan, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina.

Oltre 5.000 manufatti, tra cui ceramiche, bronzi, oggetti in ferro, in oro e argento, sono stati portati alla luce dal sito archeologico di Laolongtou dopo gli scavi avviati nell'aprile del 2020, secondo l'Istituto di ricerca per i reperti storici e l'archeologia di Chengdu, capoluogo del Sichuan.

Secondo gli archeologi, la maggior parte del vasellame è costituito da giare con manici ad orecchio. Tra le opere in bronzo spiccano una serie di attrezzature tessili intatte, una carrozza a tre ruote in bronzo che si ritiene sia uno dei primi modelli di questo tipo in Cina e diverse opere in bronzo simili a rami che testimoniano il culto e le credenze peculiari locali.

"Lo scavo è di grande importanza per lo studio dello sviluppo della cultura del bronzo nel Sichuan sudoccidentale e nello Yunnan occidentale e fornisce prove degli scambi tra i gruppi etnici dell'area a sud-ovest della Cina ", ha dichiarato Zhou Zhiqing, vice direttore dell'istituto. (XINHUA)