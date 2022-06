Cina: città in ripresa grazie a minor impatto virus

(XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - La vita e il lavoro stanno tornando alla normalità in Cina, dopo aver riportato sotto controllo la trasmissione del Covid-19 e aver sconfitto negli ultimi mesi gli ultimi focolai in grandi città come i centri politici ed economici di Pechino e Shanghai.

L'attuale approccio dinamico zero-Covid si è dimostrato efficace nel ridurre al massimo l'impatto del coronavirus sullo sviluppo economico e sociale.

Mentre i nuovi casi nella capitale cinese sono scesi a una sola cifra durante il fine settimana, ieri la metropolitana di Pechino ha ripreso a funzionare a pieno regime, segno che, secondo gli imprenditori, la recrudescenza è sotto controllo e il periodo difficile sarà presto superato.

Gli imprenditori della città che si occupano di ristrutturazioni sono ansiosi di registrare un boom di affari.

Il mercato delle ristrutturazioni ha subito un duro colpo, poiché la maggior parte delle opere di interni sono state iniziate e fermate appena dopo la ricomparsa dell'epidemia ad aprile. (SEGUE)