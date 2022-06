Cina: città in ripresa grazie a minor impatto virus

(XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - La vita e il lavoro stanno tornando alla normalità in Cina, dopo aver riportato sotto controllo la trasmissione del Covid-19 e aver sconfitto negli ultimi mesi gli ultimi focolai in grandi città come i centri politici ed economici di Pechino e Shanghai.

L'attuale approccio dinamico zero-Covid si è dimostrato efficace nel ridurre al massimo l'impatto del coronavirus sullo sviluppo economico e sociale.

Mentre i nuovi casi nella capitale cinese sono scesi a una sola cifra durante il fine settimana, ieri la metropolitana di Pechino ha ripreso a funzionare a pieno regime, segno che, secondo gli imprenditori, la recrudescenza è sotto controllo e il periodo difficile sarà presto superato.

Gli imprenditori della città che si occupano di ristrutturazioni sono ansiosi di registrare un boom di affari.

Il mercato delle ristrutturazioni ha subito un duro colpo, poiché la maggior parte delle opere di interni sono state iniziate e fermate appena dopo la ricomparsa dell'epidemia ad aprile.

Le imprese manifatturiere di tutta la Cina hanno accelerato la ripresa delle operazioni da maggio e l'economia industriale ha mostrato segni di stabilizzazione, ha dichiarato Tao Qing, funzionario del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Indicatori come il consumo di elettricità e l'occupazione in molte regioni confermano le parole di Tao.

Il monitoraggio ha rivelato che tutte le 50 imprese chiave della provincia di Jilin hanno ripreso a funzionare e che l'85% delle aziende automobilistiche di Shanghai ha riaperto.

"Il calo delle vendite al dettaglio di beni di consumo si è notevolmente attenuato a maggio. Con il graduale ritorno alla normalità, la ripresa dei consumi accelererà il passo", ha dichiarato Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics (Nbs).

Grazie al continuo sostegno politico, a maggio il mercato nazionale dei veicoli è stato vivace, registrando un aumento della produzione e delle vendite rispettivamente del 59,7% e del 57,6% rispetto al mese precedente, dando impulso al consumo dei servizi collegati, come la manutenzione e la riparazione delle auto.

Durante il festival '618', un grande evento di shopping online tenutosi alla vigilia del 18 giugno, il valore degli ordini su JD.com ha totalizzato 379,3 miliardi di yuan (circa 57 miliardi di dollari), in aumento rispetto ai 343,8 miliardi di yuan dello stesso periodo dell'anno scorso, secondo gli ultimi dati.

Anche le località turistiche e i parchi precedentemente chiusi sono stati riaperti, con misure come la limitazione degli accessi e l'ingresso su prenotazione.

Pechino e Shanghai hanno rafforzato le loro capacità di attuare misure per la prevenzione delle epidemie mirate e basate sulla scienza per facilitare la ripresa del lavoro e della produzione.

La capitale ha organizzato una formazione sulla gestione della produzione a ciclo chiuso per più di 30.000 partecipanti di oltre 3.000 imprese, con lo scopo di aiutarli a mantenere operativi i servizi chiave.

L'economia cinese è gradualmente uscita dall'ombra del Covid-19 e i principali indici hanno mostrato una performance migliore nel mese di maggio.

Il commercio estero è aumentato dell'8,3%, gli Ide sono cresciuti del 17,3% su base annua nel periodo gennaio-maggio, mentre gli investimenti dalla Repubblica di Corea, dagli Stati Uniti e dalla Germania sono aumentati rispettivamente del 52,8%, del 27,1% e del 21,4%, secondo i dati del Nbs.

"Queste cifre specifiche riflettono il genuino interesse degli investitori stranieri a investire in Cina e la loro fiducia nello sviluppo socio-economico del Paese", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin durante una conferenza stampa.

Nell'ambito dell'approccio dinamico zero-Covid, la Cina non cerca di raggiungere l'obbiettivo zero infezioni. Piuttosto, richiede misure rapide e precise per interrompere la trasmissione del virus nel più breve tempo possibile una volta individuata un'infezione, per evitare che si diffonda in altre aree.

Se in alcuni Paesi sviluppati l'aspettativa di vita media è diminuita durante la pandemia, in Cina è aumentata costantemente negli ultimi anni.

"È una chiara dimostrazione che una risposta efficace al Covid fornisce una buona base per lo sviluppo socio-economico, oltre che una condizione importante per promuovere un ambiente imprenditoriale favorevole", ha osservato Wang. (XINHUA)