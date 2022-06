Cina: città in ripresa grazie a minor impatto virus (4)

(XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - Il commercio estero è aumentato dell'8,3%, gli Ide sono cresciuti del 17,3% su base annua nel periodo gennaio-maggio, mentre gli investimenti dalla Repubblica di Corea, dagli Stati Uniti e dalla Germania sono aumentati rispettivamente del 52,8%, del 27,1% e del 21,4%, secondo i dati del Nbs.

"Queste cifre specifiche riflettono il genuino interesse degli investitori stranieri a investire in Cina e la loro fiducia nello sviluppo socio-economico del Paese", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin durante una conferenza stampa.

Nell'ambito dell'approccio dinamico zero-Covid, la Cina non cerca di raggiungere l'obbiettivo zero infezioni. Piuttosto, richiede misure rapide e precise per interrompere la trasmissione del virus nel più breve tempo possibile una volta individuata un'infezione, per evitare che si diffonda in altre aree.

Se in alcuni Paesi sviluppati l'aspettativa di vita media è diminuita durante la pandemia, in Cina è aumentata costantemente negli ultimi anni.

"È una chiara dimostrazione che una risposta efficace al Covid fornisce una buona base per lo sviluppo socio-economico, oltre che una condizione importante per promuovere un ambiente imprenditoriale favorevole", ha osservato Wang. (XINHUA)