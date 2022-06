Cina: città in ripresa grazie a minor impatto virus (3)

(XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - Durante il festival '618', un grande evento di shopping online tenutosi alla vigilia del 18 giugno, il valore degli ordini su JD.com ha totalizzato 379,3 miliardi di yuan (circa 57 miliardi di dollari), in aumento rispetto ai 343,8 miliardi di yuan dello stesso periodo dell'anno scorso, secondo gli ultimi dati.

Anche le località turistiche e i parchi precedentemente chiusi sono stati riaperti, con misure come la limitazione degli accessi e l'ingresso su prenotazione.

Pechino e Shanghai hanno rafforzato le loro capacità di attuare misure per la prevenzione delle epidemie mirate e basate sulla scienza per facilitare la ripresa del lavoro e della produzione.

La capitale ha organizzato una formazione sulla gestione della produzione a ciclo chiuso per più di 30.000 partecipanti di oltre 3.000 imprese, con lo scopo di aiutarli a mantenere operativi i servizi chiave.

L'economia cinese è gradualmente uscita dall'ombra del Covid-19 e i principali indici hanno mostrato una performance migliore nel mese di maggio. (SEGUE)