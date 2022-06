Cina: città in ripresa grazie a minor impatto virus (2)

(XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - Le imprese manifatturiere di tutta la Cina hanno accelerato la ripresa delle operazioni da maggio e l'economia industriale ha mostrato segni di stabilizzazione, ha dichiarato Tao Qing, funzionario del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Indicatori come il consumo di elettricità e l'occupazione in molte regioni confermano le parole di Tao.

Il monitoraggio ha rivelato che tutte le 50 imprese chiave della provincia di Jilin hanno ripreso a funzionare e che l'85% delle aziende automobilistiche di Shanghai ha riaperto.

"Il calo delle vendite al dettaglio di beni di consumo si è notevolmente attenuato a maggio. Con il graduale ritorno alla normalità, la ripresa dei consumi accelererà il passo", ha dichiarato Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics (Nbs).

Grazie al continuo sostegno politico, a maggio il mercato nazionale dei veicoli è stato vivace, registrando un aumento della produzione e delle vendite rispettivamente del 59,7% e del 57,6% rispetto al mese precedente, dando impulso al consumo dei servizi collegati, come la manutenzione e la riparazione delle auto. (SEGUE)