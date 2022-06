Cina: campagna di assistenza psicologica per anziani

(XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - La Cina lancerà una campagna nazionale per fornire assistenza psicologica agli anziani. Lo ha reso noto la Commissione Sanitaria Nazionale.

La campagna, che durerà dal 2022 al 2025, punta a valutare lo stato di salute mentale e le esigenze degli anziani, a migliorare la consapevolezza delle persone di questa categoria in materia di salute mentale e a fornire assistenza in questo campo, nonché a migliorare il livello dei servizi forniti dai professionisti della salute mentale a livello locale.

Le località di tutto il Paese asiatico sono tenute a effettuare valutazioni della salute mentale per gli anziani di età pari o superiore ai 65 anni, con un'attenzione particolare per chi è rimasto da solo, chi è stato abbandonato e chi versa in difficoltà economiche, tra gli altri. (XINHUA)