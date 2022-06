Cina: al via ferrovia ad alta velocità Pechino-Wuhan

(XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - La ferrovia ad alta velocità che collega Pechino a Wuhan, capoluogo della provincia cinese centrale dell'Hubei, è entrata in funzione oggi raggiungendo una velocità di 350 km/h, secondo quanto dichiarato dal China State Railway Group Co.

Con l'aumento della velocità dei treni da 310 a 350 km/h, la capacità complessiva di trasporto della tratta dovrebbe aumentare del 7%, e la durata di quello che era il percorso più breve tra Pechino e Wuhan è stata ridotta a 3 ore e 48 minuti, secondo la società.

In quanto parte della linea ad alta velocità Pechino-Guangzhou, la tratta Pechino-Wuhan è strettamente collegata a diverse linee ad alta velocità del Paese.

L'accelerazione della velocità ha un importante potere di radiazione che consente di migliorare l'efficienza delle reti ferroviarie ad alta velocità e favorire lo sviluppo economico e sociale lungo le linee.

Attualmente, la Cina vanta quasi 3.200 km di ferrovie ad alta velocità con una capacità operativa di 350 km/h su ferrovie ad alta velocità come Pechino-Shanghai, Pechino-Zhangjiakou, e la ferrovia interurbana Pechino-Tianjin.

Inoltre, oggi il Paese ha attuato un nuovo piano operativo grazie al quale la capacità di trasporto ferroviario di passeggeri e merci del Paese migliorerà ulteriormente con l'espansione della rete ferroviaria ad alta velocità nella regione centrale oltre che con l'apertura di numerose nuove stazioni e linee. (XINHUA)