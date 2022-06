Covid: Shanghai riporta un caso asintomatico

(XINHUA) - SHANGHAI, 19 GIU - Oggi il governo municipale ha comunicato che Shanghai ha segnalato un caso asintomatico di Covid-19 trasmesso a livello locale grazie a uno screening comunitario.

Alle 16, 137 contatti stretti e altri 171 contatti secondari del caso sono stati identificati e messi in quarantena.

Un quartiere del distretto di Baoshan è stato classificato come a medio rischio per il virus. (XINHUA)