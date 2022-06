Covid: Pechino individua un caso a livello locale

(XINHUA) - PECHINO, 19 GIU - Pechino ha segnalato un caso di Covid-19 trasmesso a livello locale alle 17 di oggi, emerso grazie allo screening comunitario. È quanto dichiarato dall'amministrazione municipale durante una conferenza stampa.

Il caso confermato, nel distretto di Changping, ha 34 contatti stretti che sono stati sottoposti a quarantena per l'osservazione medica, ha riferito Bai Lin, vice capo del distretto di Changping.

Secondo Liu Xiaofeng, vice capo del centro comunale per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, la città ha registrato 370 infezioni dal 9 giugno.

Pechino ha ancora tre aree a medio rischio per il virus.

