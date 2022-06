Covid: a Pechino metro completamente operativa

(XINHUA) - PECHINO, 19 GIU - Tutte le stazioni della metropolitana di Pechino che erano state chiuse per la prevenzione e il controllo dell'epidemia di Covid-19 oggi hanno ripreso a funzionare, secondo la commissione municipale per i trasporti.

Anche i servizi di autobus interrotti in precedenza nel distretto di Fengtai hanno ricominciato ad operare, secondo il Beijing Public Transport Group, mentre altre autolinee riprenderanno a funzionare con l'attenuarsi dell'epidemia.

Pechino ha praticamente interrotto la catena di trasmissione di un cluster di infezioni legato a un bar e la situazione epidemica in città sta migliorando, ha dichiarato sabato Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino, in un comunicato stampa.

Ieri la capitale non ha registrato nuovi casi di Covid-19 trasmessi a livello locale, secondo quanto dichiarato oggi dalla commissione sanitaria municipale. (XINHUA)