Cina: Yunnan lancia il festival dello shopping

KUNMING, 19 GIU - La provincia dello Yunnan, nella Cina sud-occidentale, ieri ha lanciato un festival dello shopping della durata di un mese per stimolare i consumi e promuovere la ripresa economica.

I governi e le istituzioni finanziarie dello Yunnan emetteranno oltre 8 milioni di buoni sconto di vario tipo durante tutto il mese.

Li Chenyang, direttore del dipartimento provinciale del commercio dello Yunnan, ha dichiarato che la vitalità del settore commerciale si sta gradualmente riprendendo con l'attenuarsi dell'epidemia, e ha aggiunto che un festival dello shopping a livello provinciale contribuirà a soddisfare la domanda dei consumatori, che è stata a lungo repressa.

Il dipartimento ha raccolto 100 milioni di yuan (14,3 milioni di dollari) di fondi per l'emissione di buoni sconto. Anche il settore bancario dello Yunnan ha investito oltre 25 milioni di yuan in agevolazioni sui consumi per residenti e turisti.

Si stima che il numero di commercianti che parteciperanno al festival supererà i 100.000.