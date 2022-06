Cina: ripresa dei consumi prende slancio

(XINHUA) - PECHINO, 19 GIU - La ripresa dei consumi cinesi ha preso slancio grazie al festival dello shopping online di metà anno, nell'ambito degli sforzi del Paese per migliorare la domanda del mercato interno e aumentare i consumi.

Durante il festival '618', grande evento di shopping online tenutosi alla vigilia del 18 giugno, il valore degli ordini su JD.com ha totalizzato 379,3 miliardi di yuan (circa 57 miliardi di dollari), in aumento rispetto ai 343,8 miliardi di yuan dello stesso periodo dell'anno scorso, secondo gli ultimi dati.

Anche i consumi nei centri commerciali hanno ripreso slancio, grazie alle politiche a favore della crescita e alle promozioni di vendita in occasione del festival.

Secondo l'azienda, nel secondo trimestre gli Intime Department Store hanno registrato il più alto flusso di clienti, con un aumento delle vendite di alcuni marchi di oltre il 30% rispetto all'anno scorso.

A maggio le vendite al dettaglio in Cina sono scese del 6,7% rispetto a un anno fa, con una riduzione di 4,4 punti percentuali in confronto ad aprile. "La ripresa dei consumi aumenterà con il ritorno alla normalità", ha dichiarato Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics.

Da un'analisi dei dati sui consumi è emerso che gli acquisti di fascia alta, come gli elettrodomestici intelligenti e l'assistenza sanitaria, hanno registrato performance stellari, facendo eco al trend di crescita dei consumi del Paese.

Le vendite di TV da gaming e di frigoriferi a doppia porta di grande capacità sono aumentate rispettivamente dell'87% e del 65%, secondo i dati del rivenditore Suning.com. Anche i prodotti per la salute sono stati apprezzati dai consumatori, con aumenti significativi delle vendite su diverse piattaforme commerciali.

Nel medio-lungo termine, i consumi continueranno a orientarsi verso l'alta qualità e la diversificazione, ha dichiarato Wang Yun, ricercatore della Academy of Macroeconomic Research.

"I consumi svolgeranno un ruolo più importante nel guidare il ciclo economico", ha affermato Wang.

Grazie al continuo sostegno politico, a maggio il mercato automobilistico nazionale cinese ha registrato un'impennata, tanto che la produzione e le vendite sono aumentate rispettivamente del 59,7% e del 57,6% rispetto al mese precedente, dando impulso al consumo dei servizi ad esse correlati, come la manutenzione e la riparazione delle auto.

Il consumo di servizi in Cina ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni, ha osservato Wang, invitando a introdurre politiche mirate per sfruttare ulteriormente il potenziale del mercato cosiddetto 'super-large'.

Di fronte alle sfide poste dall'epidemia di Covid-19, le imprese hanno sfruttato le tecnologie digitali per migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento.

Il marchio di calzature Onemix ha lanciato prodotti personalizzati su JD.com in vista della '618'. Per attrarre i giovani clienti, l'azienda ha utilizzato i big data per individuare le esigenze degli utenti e progettare stili e colori dei prodotti in base ai risultati ottenuti.

Supportata dalla solidità delle catene di approvvigionamento fornita dalla piattaforma di e-commerce, l'azienda è stata in grado di regolare la produzione e il riordino in modo mirato, riducendo di fatto il rischio legato alle scorte che è comune per i marchi di abbigliamento.

Le capacità digitali delle nuove entità aiuteranno le piccole imprese a superare i vincoli di capitale, tecnologie e competenze, migliorando così la qualità dell'offerta e promuovendo la crescita dei consumi, ha dichiarato Zhao Ping, vicepresidente della Academy of China Council for the Promotion of International Trade.

Per facilitare la simbiosi tra piccole, medie e grandi imprese, la Cina ha adottato misure specifiche per incoraggiare le grandi aziende a costruire piattaforme di servizi digitali adatte alle aziende di minori dimensioni.

In prospettiva, l'innovazione tecnologica migliorerà l'incontro tra domanda e offerta di consumo online e svolgerà un ruolo importante nella promozione di uno sviluppo economico di alta qualità, ha dichiarato Zhang Chunyu, ricercatore della Chinese Academy of Social Sciences. (XINHUA)