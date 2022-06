Cina: ripresa dei consumi prende slancio (3)

(XINHUA) - PECHINO, 19 GIU - Il marchio di calzature Onemix ha lanciato prodotti personalizzati su JD.com in vista della '618'. Per attrarre i giovani clienti, l'azienda ha utilizzato i big data per individuare le esigenze degli utenti e progettare stili e colori dei prodotti in base ai risultati ottenuti.

Supportata dalla solidità delle catene di approvvigionamento fornita dalla piattaforma di e-commerce, l'azienda è stata in grado di regolare la produzione e il riordino in modo mirato, riducendo di fatto il rischio legato alle scorte che è comune per i marchi di abbigliamento.

Le capacità digitali delle nuove entità aiuteranno le piccole imprese a superare i vincoli di capitale, tecnologie e competenze, migliorando così la qualità dell'offerta e promuovendo la crescita dei consumi, ha dichiarato Zhao Ping, vicepresidente della Academy of China Council for the Promotion of International Trade.

Per facilitare la simbiosi tra piccole, medie e grandi imprese, la Cina ha adottato misure specifiche per incoraggiare le grandi aziende a costruire piattaforme di servizi digitali adatte alle aziende di minori dimensioni.

In prospettiva, l'innovazione tecnologica migliorerà l'incontro tra domanda e offerta di consumo online e svolgerà un ruolo importante nella promozione di uno sviluppo economico di alta qualità, ha dichiarato Zhang Chunyu, ricercatore della Chinese Academy of Social Sciences. (XINHUA)