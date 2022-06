Cina: ripresa dei consumi prende slancio (2)

(XINHUA) - PECHINO, 19 GIU - Da un'analisi dei dati sui consumi è emerso che gli acquisti di fascia alta, come gli elettrodomestici intelligenti e l'assistenza sanitaria, hanno registrato performance stellari, facendo eco al trend di crescita dei consumi del Paese.

Le vendite di TV da gaming e di frigoriferi a doppia porta di grande capacità sono aumentate rispettivamente dell'87% e del 65%, secondo i dati del rivenditore Suning.com. Anche i prodotti per la salute sono stati apprezzati dai consumatori, con aumenti significativi delle vendite su diverse piattaforme commerciali.

Nel medio-lungo termine, i consumi continueranno a orientarsi verso l'alta qualità e la diversificazione, ha dichiarato Wang Yun, ricercatore della Academy of Macroeconomic Research.

"I consumi svolgeranno un ruolo più importante nel guidare il ciclo economico", ha affermato Wang.

Grazie al continuo sostegno politico, a maggio il mercato automobilistico nazionale cinese ha registrato un'impennata, tanto che la produzione e le vendite sono aumentate rispettivamente del 59,7% e del 57,6% rispetto al mese precedente, dando impulso al consumo dei servizi ad esse correlati, come la manutenzione e la riparazione delle auto.

Il consumo di servizi in Cina ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni, ha osservato Wang, invitando a introdurre politiche mirate per sfruttare ulteriormente il potenziale del mercato cosiddetto 'super-large'.

Di fronte alle sfide poste dall'epidemia di Covid-19, le imprese hanno sfruttato le tecnologie digitali per migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento. (SEGUE)