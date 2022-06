Cina: asset verdi creano ricchezza in zone montane

(XINHUA) - HEFEI, 19 GIU - Dopo aver ricevuto un avviso di trasferimento dalle montagne della contea di Yuexi, nella provincia cinese orientale dell'Anhui, dove ha vissuto per decenni, Zhang Zeren ha deciso, anche se un po' a malincuore, di adeguarsi.

In questo luogo verrà costruito un centro di conservazione della biodiversità e verrà sviluppata un'industria ecologica della salute e del benessere di alto livello basata proprio su questo centro.

"Utilizzare le risorse green proteggendole, piuttosto che lasciarle nascoste nelle profondità delle montagne è un approccio eccellente", ha dichiarato Zhang, guardia forestale.

La contea di Yuexi, che si trova sui monti Dabie, in passato era una delle aree più povere della Cina, e ora è l'emblema dei progressi compiuti da questa regione nell'esplorare lo sviluppo economico utilizzando le risorse green non appena è uscita dalla povertà.

IL VERDE È ORO Durante la raccolta del tè della stagione precedente, il tè verde proveniente dalla piantagione biologica di 220 ettari del villaggio Shifo di Yuexi ha raggiunto un prezzo doppio rispetto a quello ordinario.

"L'industria del tè è il pilastro che ci ha aiutato a eliminare la povertà e che ora ci sta aiutando a raggiungere la prosperità", ha dichiarato Wang Jun, segretario del Partito del villaggio.

Grazie all'ambiente ecologico favorevole della riserva naturale, il tè prodotto a Shifo ha ottenuto le certificazioni biologiche e green e le indicazioni geografiche, rendendo il prodotto più redditizio. (SEGUE)