Cina: asset verdi creano ricchezza in zone montane (4)

(XINHUA) - HEFEI, 19 GIU - Per utilizzare ulteriormente le risorse ecologiche e scoprirne il valore, le regioni dei monti Dabie hanno completato attivamente la valutazione del loro prodotto ecosistemico lordo (Gross Ecosystem Product - Gep), il quale può fornire un indicatore per analizzare ulteriormente il valore di mercato dei prodotti ecologici e promuovere la capitalizzazione delle risorse ecologiche.

La contea di Yuexi ha completato la valutazione del Gep alla fine del 2021 e ha tracciato un quadro chiaro delle risorse e del valore ecologico del suo territorio. A partire da quest'anno, anche la contea di Huoshan, la contea di Jinzhai e altre località hanno completato la loro valutazione del Gep.

Su queste basi, le regioni dei monti Dabie stanno costruendo una piattaforma per l'utilizzo e la gestione delle risorse ecologiche in cui i diritti di gestione di risorse come l'acqua, la foresta e gli ioni di ossigeno negativo sono diventati dei prodotti a tutti gli effetti e possono quindi essere scambiati attraverso dei progetti.

Realizzare il concetto delle ''due montagne richiede un mutamento fondamentale nella modalità di sviluppo che include il cambiamento degli elementi di crescita e del sistema di valutazione", ha dichiarato He Bin, capo della contea di Yuexi.

