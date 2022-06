Cina: asset verdi creano ricchezza in zone montane (3)

(XINHUA) - HEFEI, 19 GIU - FONDO DI COMPENSAZIONE ECOLOGICA Importante barriera ecologica e area di conservazione dell'acqua nell'Anhui, i monti Dabie, provvisti di diversi grandi bacini, rappresentano anche una fonte idrica per alcune città di questa provincia.

Ogni anno, i soli serbatoi di Meishan e Xianghongdian possono fornire non meno di 320 milioni di metri cubi d'acqua alle città a valle di Lu'an e Hefei.

Al fine di stimolare l'entusiasmo per la salvaguardia e il miglioramento della qualità dell'acqua nelle aree a monte, dal 2014 l'Anhui ha studiato l'istituzione di un meccanismo di compensazione ecologica nei monti Dabie.

In base a questo meccanismo, le contee che comprendono Jinzhai, Huoshan e altre fonti d'acqua a monte hanno diritto a ricevere fondi di compensazione quando il loro sistema di protezione delle acque raggiunge gli standard richiesti.

Ad oggi, la contea di Jinzhai, ad esempio, ha ricevuto quasi 300 milioni di yuan di fondi di compensazione ecologica.

Oltre a esplorare il valore delle risorse verdi attraverso la compensazione ecologica, le regioni dei monti Dabie hanno inoltre ampliato costantemente la catena industriale e la catena del valore dei prodotti ecologici.

Basandosi sulla risorsa idrica di alta qualità del bacino di Foziling, negli ultimi anni la contea di Huoshan si è impegnata a realizzare un'industria della birra e delle bevande e il valore della produzione di quest'ultima è aumentato dai 3,4 miliardi di yuan del 2018 ai 5 miliardi del 2021.

"Negli ultimi anni, la domanda di acqua di qualità ha superato l'offerta. Qui l'acqua si sta trasformando in oro", ha dichiarato Zhu Songru, capo dell'ufficio ecologico ambientale della contea. (SEGUE)