Cina: asset verdi creano ricchezza in zone montane (2)

(XINHUA) - HEFEI, 19 GIU - Il villaggio ha anche sviluppato un turismo ecologico basato sull'industria del tè, attirando decine di migliaia di turisti ogni anno.

Nel 2021, il reddito familiare medio del villaggio di Shifo derivante dalla raccolta del tè ha superato i 30.000 yuan (circa 4.483 dollari) e il reddito economico collettivo del villaggio ha raggiunto quasi 500.000 yuan.

Negli ultimi anni, le contee situate sui monti Dabie, tra cui Yuexi, Huoshan e Jinzhai, sono gradualmente diventate la base operativa e di sperimentazione del concetto delle 'due montagne', secondo il quale 'le acque limpide e le montagne lussureggianti sono beni inestimabili'.

Sulla base di questo concetto, diverse aree dei monti Dabie stanno esplorando la nuova strada dello sviluppo verde in base alle loro realtà locali.

Nel villaggio di Sanhe nella contea di Huoshan, importante area di produzione di orchidee dendrobium, un giovane di nome Liu Bo ha creato una base per la coltivazione di questa medicina erboristica cinese in aree rocciose isolate.

Attualmente, ogni dendrobium viene venduto a 200 yuan, il che significa che una grande roccia con circa 100 dendrobium vale circa 20.000 yuan.

"Le erbe medicinali cinesi, compreso il dendrobium, hanno elevati requisiti ambientali per crescere. Grazie al miglioramento dell'ambiente ecologico di Huoshan, le rocce che un tempo venivano scartate sono diventate una fonte di reddito", ha dichiarato Liu.

Negli ultimi anni, gli abitanti dei monti Dabie hanno continuato a trasformare le risorse ecologiche in ricchezza. Nel 2021, il valore produttivo dell'agricoltura verde nella sola contea di Yuexi ha raggiunto i 3,36 miliardi di yuan e le entrate turistiche complessive hanno superato i 6 miliardi di yuan, con un aumento rispettivamente del 4,9% e del 25% rispetto all'anno precedente. (SEGUE)