Covid:11 casi confermati locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 18 GIU - Ieri in Cina continentale sono stati rilevati 11 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui cinque nella regione autonoma della Mongolia Interna, quattro nel Liaoning e uno ciascuno a Pechino e Shanghai.

Sono invece 41 i portatori locali asintomatici recentemente identificati in sette suddivisioni di livello provinciale, tra cui 16 nella Mongolia Interna, otto a Pechino e sei a Shanghai.

In seguito alla guarigione di 72 pazienti affetti da Covid-19 dimessi ieri dagli istituti in cui erano in cura, secondo i dati aggiornati sono 914 i contagiati ricoverati in tutta la Cina continentale.

Ieri non si sono verificati nuovi decessi a causa del virus, lasciando fermo il totale di morti per Covid-19 in Cina continentale a 5.226. (XINHUA)