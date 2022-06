Covid: Pechino interrompe trasmissione legata al bar

(XINHUA) - PECHINO, 18 GIU - Pechino ha praticamente interrotto la catena di trasmissione di un cluster di Covid-19 legato a un bar e la situazione epidemica in città sta migliorando. Lo hanno annunciato oggi le autorità locali.

Il numero giornaliero di nuovi casi di Covid-19 a Pechino è diminuito per quattro giorni consecutivi e la città non ha registrato alcun contagio a trasmissione locale nelle comunità per tre giorni di fila, come ha dichiarato Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino, a mezzo di un comunicato stampa.

"Pechino ha resistito a sfide e prove senza precedenti negli ultimi 10 giorni dal 9 giugno", ha affermato Xu.

Oggi fino alle ore 15:00 è stato rilevato un caso locale asintomatico. Dal 9 giugno fino alle ore 15:00 di oggi nella capitale sono stati individuati 369 casi secondo Liu Xiaofeng, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino.

Ieri nella capitale cinese sono stati segnalati un caso confermato e otto portatori asintomatici a trasmissione locale.

