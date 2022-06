Cina:cresce spesa infrastrutture stradali e fluviali

(XINHUA) - PECHINO, 18 GIU - Gli investimenti cinesi in infrastrutture stradali e fluviali hanno registrato una costante espansione nei primi cinque mesi dell'anno. Questo è quanto emerso dai dati pubblicati dal ministero dei Trasporti.

Secondo l'organo di governo gli investimenti fissi in infrastrutture stradali e fluviali sono aumentati del 7,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 991,25 miliardi di yuan (circa 148,1 miliardi di dollari).

Nel dettaglio, gli investimenti fissi del Paese asiatico per la costruzione di strade sono aumentati del 7,6% su base annua, mentre quelli per le infrastrutture fluviali sono cresciuti dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2021.

La provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, ha registrato la crescita più rapida con un aumento degli investimenti del 56% rispetto all'anno precedente.

La municipalità di Tianjin, in Cina settentrionale, ha registrato invece il calo più marcato nel periodo gennaio-maggio, con un crollo degli investimenti del 66,5% su base annua. (XINHUA)