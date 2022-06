Cina: volo inaugurale per cargo senza pilota Tp500

(XINHUA) - PECHINO, 18 GIU - Oggi il cargo senza pilota Tp500 sviluppato in Cina ha completato con successo il proprio volo inaugurale. Lo ha annunciato l'Aviation Industry Corporation of China (Avic).

Il modello ha effettuato un volo inaugurale di 27 minuti e ha funzionato senza problemi durante l'intera prova, ha dichiarato l'Avic.

Sviluppato dall'Avic First Aircraft Institute, il Tp500 è il primo cargo senza pilota di grandi dimensioni prodotto secondo i requisiti della normativa cinese sull'aviazione civile.

Il Tp500 è una piattaforma di trasporto senza pilota per uso generale capace di trasportare un grande carico. La sua portata massima è di 1.800 km.

Il cargo può trasportare il carico standard di 500 kg fino a 500 km, ha affermato l'Avic. (XINHUA)