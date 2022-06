Cina migliora infrastrutture conservazione idrica

(XINHUA) - PECHINO, 18 GIU - La Cina ha accelerato la costruzione di infrastrutture per la conservazione dell'acqua, che dovrebbero stimolare l'occupazione, salvaguardare la sicurezza dei cereali e facilitare lo sviluppo verde. Queste decisioni sono state prese mentre il Paese asiatico sta lavorando per superare l'impatto del Covid-19 e l'economia nazionale sta mostrando una tendenza alla ripresa.

La banca centrale cinese fornirà migliori finanziamenti per i progetti di conservazione idrica, in quanto tali opere possono contribuire ad assorbire grandi investimenti e creare posti di lavoro intensivi nel breve termine, salvaguardando la sicurezza alimentare, facilitando lo sviluppo verde e alleviando i disastri naturali nel lungo periodo. Questo è quanto emerso da una riunione congiunta tenuta dalla People's Bank of China e dal ministero delle Risorse Idriche il 13 giugno.

La banca centrale ha esortato le istituzioni finanziarie a cooperare con le autorità e le imprese che si occupano di risorse idriche, oltre a espandere gli investimenti effettivi nella costruzione di infrastrutture di conservazione dell'acqua per sostenere la crescita economica.

Le banche istituzionali e di sviluppo dovrebbero fare buon uso della nuova linea di credito da 800 miliardi di yuan (circa 119 miliardi di dollari) e aumentare il sostegno ai principali progetti nazionali di conservazione idrica.

Le banche commerciali dovrebbero aumentare i prestiti per i progetti sostenibili di conservazione dell'acqua, mentre gli istituti di credito di piccole e medie dimensioni dovrebbero fornire il necessario sostegno finanziario alle opere locali di irrigazione dei terreni agricoli e di conservazione idrica.

I provvedimenti sono in linea con un pacchetto di misure politiche dettagliate presentato dal governo il mese scorso, allo scopo di stabilizzare ulteriormente l'economia e coordinare meglio il controllo del Covid-19 e lo sviluppo economico, che comprende l'accelerazione di alcuni progetti di conservazione dell'acqua approvati e degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto.

Da gennaio a maggio, il Paese asiatico ha avviato 10.644 nuovi progetti di conservazione dell'acqua, di cui 609 con un investimento superiore ai 100 milioni di yuan, secondo il ministero delle Risorse Idriche. (SEGUE)