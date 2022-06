Cina migliora infrastrutture conservazione idrica (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 GIU - Gli investimenti cinesi in nuovi progetti di conservazione dell'acqua sono stati pari a 414,4 miliardi di yuan nei primi cinque mesi e si prevede che la nazione completerà investimenti per oltre 800 miliardi di yuan nella costruzione di opere di conservazione idrica nel 2022.

I progetti serviranno a deviare l'acqua dai fiumi principali verso le regioni soggette a carenza idrica, al ripristino ecologico dei fiumi, al controllo delle inondazioni, all'irrigazione e alla fornitura di acqua sicura per i residenti delle zone rurali.

I grandi progetti di conservazione dell'acqua incontrano solitamente difficoltà nell'avanzamento dei lavori preliminari, poiché il processo coinvolge diversi dipartimenti. Queste opere incontrano anche pressioni per la raccolta di fondi, il che significa che fanno affidamento principalmente sugli investimenti statali.

Per far fronte a queste difficoltà, il ministero delle risorse idriche e i dipartimenti competenti hanno istituito meccanismi di comunicazione per discutere le questioni relative ai lavori preliminari dei progetti. Gli organi interessati hanno anche cercato di aumentare i canali di finanziamento, come le obbligazioni speciali per i governi locali, il capitale finanziario e quello sociale, cercando di aumentare il sostegno fiscale del governo centrale.

Inoltre, la Cina sta attingendo al mercato del trattamento delle acque reflue nelle sue vaste regioni rurali, poiché il Paese asiatico prevede di garantire che il 40% delle acque reflue domestiche nelle aree rurali sia trattato entro il 2025, rispetto al 28% del 2020, come annunciato dal ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. (XINHUA)