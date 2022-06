Cina: imprese tedesche hanno fiducia nel mercato

(XINHUA) - NANCHINO, 18 GIU - In un parco industriale della città di Taicang, nella provincia di Jiangsu in Cina orientale, vengono presentate le politiche di investimento e le condizioni di vita urbana ai commercianti tedeschi attraverso un video in diretta.

I protagonisti della trasmissione fanno parte del personale del dipartimento di promozione degli investimenti di Taicang. A causa dell'impatto della ricomparsa del Covid-19, la città ha iniziato a utilizzare il live streaming online per attirare gli investimenti stranieri e gli uomini d'affari tedeschi sono stati il pubblico principale.

Taicang, una città vicina a Shanghai, è soprannominata la 'città natale delle imprese tedesche' in Cina. Questa piccola località ospita circa 400 aziende tedesche, tra cui Schaeffler e Brose, che l'anno scorso hanno raggiunto un fatturato di 44,8 miliardi di yuan (circa 6,7 miliardi di dollari), con un aumento dell'87,7% rispetto all'anno precedente.

Secondo l'ufficio del commercio di Taicang, tutte le aziende tedesche locali hanno ripreso a lavorare e la loro capacità produttiva ha superato il 90% nonostante l'epidemia di quest'anno.

"Abbiamo aderito al principio 'non disturbare e rispondere sempre' per servire le imprese", ha dichiarato Liu Limin, direttore dell'ufficio del commercio, aggiungendo di aver offerto alle aziende tedesche servizi come una linea telefonica di assistenza diretta e dormitori gratuiti, oltre ad averle assistite nella logistica non appena l'epidemia è calata.

"Abbiamo fatto del nostro meglio per sostenere le aziende tedesche nel mantenere la produzione e operazioni stabili, sperando di ridurre al minimo l'impatto dell'epidemia su di esse", ha affermato Liu.

Il processo distensivo di ripresa del lavoro ha aumentato la fiducia delle imprese tedesche in merito agli investimenti nel mercato cinese. All'inizio di giugno di quest'anno, quattro progetti tedeschi sono stati siglati durante una cerimonia di firma online organizzata da Taicang e la città prevede di introdurre più di 40 nuovi progetti tedeschi quest'anno. (SEGUE)