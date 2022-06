Cina: imprese tedesche hanno fiducia nel mercato (2)

(XINHUA) - NANCHINO, 18 GIU - Il fornitore tedesco di sistemi di pulizia Karcher ha investito 100 milioni di yuan nella costruzione del proprio centro di ricerca e sviluppo ad alta tecnologia nella città di Suzhou, nello Jiangsu.

"Nonostante l'epidemia, siamo ancora pienamente fiduciosi nel mercato cinese e i nostri piani a lungo termine in Cina non cambieranno", ha commentato Tang Xiaodong, presidente di Karcher Greater China, sottolineando che la ripresa della produzione dell'azienda sta procedendo in modo ordinato.

"Il Gruppo Sig Combibloc ha iniziato a espandere le proprie attività in Cina", ha osservato Fan Lidong, direttore generale dell'azienda tedesca a Suzhou, aggiungendo che è prevista la costruzione di altri stabilimenti produttivi e l'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Fan ha affermato che dallo scoppio dell'epidemia, il governo locale ha intrapreso azioni rapide per aiutare a risolvere i problemi in campi quali la logistica e il reclutamento.

Alla fine di maggio di quest'anno, l'azienda tedesca Merck Group ha annunciato che avrebbe investito nella costruzione di una base integrata per i semiconduttori avanzati che comprende uno stabilimento di produzione, un magazzino e un centro operativo nella città di Zhangjiagang.

La mossa fa parte del piano di Merck di raddoppiare gli investimenti in Cina, spendendo oltre 1 miliardo di yuan entro il 2025 per espandere la propria attività nel settore dell'elettronica. Nell'aprile di quest'anno, l'azienda tedesca ha firmato un accordo per investire circa 100 milioni di euro nell'espansione della propria base produttiva nel campo delle scienze biologiche nella città di Wuxi.

Anche la tedesca Siemens è ottimista riguardo al proprio sviluppo in Cina. L'anno scorso, l'azienda ha aperto la sede di Siemens Electrical Products China a Suzhou. Con l'aiuto del dipartimento del commercio locale, la nuova società ha risolto i problemi logistici e ha superato con successo la ricomparsa dell'epidemia.

"Siemens Electrical Products non sarebbe potuta diventare così forte senza il favorevole ambiente commerciale di Suzhou e senza il maturo ecosistema della catena di fornitura", ha dichiarato Markus Grabmeier, direttore generale di Siemens Electrical Products China.

"Siamo fiduciosi di continuare il nostro sviluppo commerciale sostenibile e ci concentreremo sulle innovazioni tecnologiche per migliorare ulteriormente la nostra forte posizione sul mercato e servire in modo ottimale i nostri clienti in Cina e oltre", ha affermato Grabmeier. (XINHUA)