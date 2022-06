Cina: i cambiamenti nella 'città di montagna' (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 18 GIU - La scuola elementare in cui lavora l'insegnante ha collaborato con le agenzie di affari esteri locali per lanciare un corso di lingua e cultura italiana nel 2015. Finora, oltre 10.000 studenti si sono iscritti al corso.

Buttarello ritiene che con la diffusione della lingua italiana, un maggior numero di cinesi contribuirà a migliorare la comprensione reciproca tra i due Paesi.

Nel 2013 l'Italia ha aperto il Consolato Generale d'Italia a Chongqing e da allora sono stati avviati numerosi scambi economici e commerciali tra le due nazioni.

Nel marzo 2018, il Centro di promozione degli investimenti bilaterali Cina-Italia è stato istituito congiuntamente dal comitato di gestione della Liangjiang New Area di Chongqing, dal Consolato generale d'Italia a Chongqing e dalla Camera di commercio italiana in Cina.

Con il sostegno del centro, molte imprese italiane si sono insediate nel parco industriale Cina-Italia della Liangjiang New Area. Le compagnie italiane a Chongqing sono principalmente coinvolte in attività manifatturiere, di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

I dati ufficiali mostrano che il volume del commercio estero tra Chongqing e l'Italia è stato di 1,98 miliardi di yuan (circa 295 milioni di dollari) da gennaio ad aprile.

Il Consolato Generale d'Italia a Chongqing ha anche invitato molte volte troupe di spettacolo italiane a Chongqing, offrendo ai residenti locali uno sguardo più da vicino sulla bellezza della cultura italiana.

Da parte sua, Buttarello è pronto a fare di più e dichiara "continuerò a lavorare come ponte tra l'Italia e la Cina e ad aiutare un maggior numero di cinesi a capire il Bel Paese". (XINHUA)