Cina: festival dello shopping stimola mercato cinese

(XINHUA) - SHENYANG, 18 GIU - I cacciatori di occasioni non dovranno aspettare fino a novembre per fare shopping, dato che in Cina iniziano a emergere altri festival dello shopping.

In vista del 18 giugno, data del festival dello shopping '618' di metà anno, le aziende di tutta la Cina hanno già iniziato a prepararsi per l'evento.

A Shenyang, nella provincia del Liaoning in Cina nordorientale, sono state affisse pubblicità promozionali su larga scala sui grattacieli sparsi per la città, che conta oltre 8 milioni di abitanti.

"Abbiamo iniziato a prepararci all'evento due settimane fa, pubblicando annunci nelle metropolitane, negli ascensori, nelle stazioni degli autobus e in altri luoghi suggestivi", ha dichiarato Yu Zhonghao, vicedirettore del centro commerciale Joy City di Shenyang.

Inoltre, i rivenditori online hanno dato un'ulteriore spinta per far crescere le proprie attività. I colossi cinesi dell'e-commerce, tra cui JD.com e Alibaba, hanno lanciato una serie di attività promozionali favorevoli, soddisfacendo la voglia di shopping online degli acquirenti.

Con una lunga lista della spesa che spazia da capi d'abbigliamento, rossetti e fondotinta liquidi a tè al limone e latte, Yan Qi si è unito alla marea di persone che si contendono ogni tipo di merce con prezzi 'da urlo' online.

Il giovane che appartiene alla generazione Z ha raccontato all'agenzia di stampa Xinhua di aver acquistato alcuni abiti che desiderava da tempo al 50% di sconto dopo aver integrato varie promozioni da piattaforme di e-commerce e negozi online.

Secondo le statistiche di Syntun, fornitore di soluzioni di big data per l'e-commerce in Cina, il volume totale delle transazioni online ha raggiunto i 578,48 miliardi di yuan (circa 86,14 miliardi di dollari) durante lo shopping di metà anno nel 2021, con un aumento del 26,5% su base annua.

Lo State Post Bureau ha dichiarato che dal 1° al 20 giugno 2021 durante la festa dello shopping di metà anno sono stati gestiti più di 6,59 miliardi di pacchi, con un aumento del 24,24% rispetto all'anno precedente. (SEGUE)