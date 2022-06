Cina: festival dello shopping stimola mercato cinese (2)

(XINHUA) - SHENYANG, 18 GIU - Un'altra festa dello shopping emergente si celebra il 20 maggio. La data è vista come un altro San Valentino dagli utenti cinesi e dalle generazioni più giovani, poiché la data nella forma abbreviata di numero a tre cifre ha una pronuncia simile a quella di 'ti amo' in cinese.

Come per San Valentino, i festeggiamenti del 20 maggio prevedono manifestazioni pubbliche di affetto, appuntamenti e regali romantici, mentre un gran numero di centri commerciali è stato decorato con cuori e rose tipici della festa degli innamorati.

Yu Zhonghao ha precisato che le vendite del 20 maggio raddoppiano rispetto a quelle dei giorni normali e che le vendite delle categorie etichettate come 'regali romantici', tra cui gioielli e cosmetici, sono ancora più alte.

"Le aziende hanno unito l'espressione emotiva delle persone con le esigenze di consumo per celebrare le feste dello shopping, in linea con la tendenza all'aggiornamento dei consumi, dando nuovo impulso all'economia", ha commentato Liang Bing, vicedirettore dell'ufficio del commercio del distretto di Dadong a Shenyang.

Secondo Zhang Sining, ricercatore dell'Accademia di Scienze Sociali del Liaoning, i festival dello shopping hanno un effetto molto positivo e danno energia al mercato cinese.

Il boom dei consumi aumenterà la fiducia nell'economia cinese e la popolarità dei festival dello shopping dimostra la diversificazione delle esigenze dei consumatori e il continuo miglioramento dei consumi nel Paese asiatico, riflettendo la capacità di ripresa e il potenziale dell'economia cinese, ha concluso Zhang. (XINHUA)