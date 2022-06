Cina: export di auto a maggio segna massimo annuale

(XINHUA) - PECHINO, 18 GIU - Le esportazioni di automobili in Cina hanno registrato un'impennata del 73% su base mensile nel mese di maggio, raggiungendo un livello record per il 2022.

Questo è quanto emerso dai dati della China Association of Automobile Manufacturers.

Secondo l'associazione, il mese scorso il Paese asiatico ha esportato circa 245.000 automobili, con un'impennata del 62,3% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Nel periodo in esame sono state vendute all'estero circa 196.000 autovetture, con un aumento del 69,7% rispetto all'anno precedente. Le esportazioni di veicoli commerciali sono aumentate del 38,2% su base annua, raggiungendo circa 49.000 unità.

Nei primi cinque mesi dell'anno le aziende automobilistiche cinesi hanno esportato circa 969.000 veicoli, con un aumento del 44,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. (XINHUA)