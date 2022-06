Cina: emergenza alluvioni nel bacino fiume Yangtze

(XINHUA) - WUHAN, 18 GIU - La Commissione per le risorse idriche di Changjiang del ministero delle Risorse Idriche ha lanciato una risposta di emergenza di livello IV per il controllo delle inondazioni a partire da oggi a mezzogiorno, allo scopo di far fronte alle inondazioni provocate dalle piogge nel fiume più lungo della Cina, lo Yangtze.

Dalle 8:00 di ieri piogge torrenziali hanno colpito parti del lago Poyang e del fiume Ganjiang, facendo scattare l'allarme per i livelli d'acqua in alcune stazioni del bacino del fiume Yangtze.

Secondo i meteorologi si prevede che le intense precipitazioni continueranno a colpire alcuni sistemi fluviali e corsi d'acqua principali dello Yangtze fino a dopodomani, con un alto rischio di torrenti di montagna e inondazioni di piccole e medie dimensioni.

La Commissione per le risorse idriche del Changjiang ha notificato alle province di Hunan, Jiangxi, Anhui e Jiangsu, nella Cina centrale e orientale, di compiere ogni sforzo di prevenzione delle inondazioni e di risposta alle emergenze per garantire la sicurezza delle vite e delle proprietà delle persone.

La Cina ha un sistema di risposta alle emergenze di controllo delle inondazioni a quattro livelli, con il livello I che rappresenta la risposta più grave. (XINHUA)