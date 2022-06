Cina: cresce la capacità dell'energia rinnovabile

(XINHUA) - PECHINO, 18 GIU - La capacità installata di energia rinnovabile in Cina ha registrato una crescita a due cifre nei primi cinque mesi dell'anno, mentre il Paese asiatico si impegna a raggiungere gli obiettivi di picco delle emissioni di Co2 e di neutralità carbonica.

Secondo la National Energy Administration nel periodo gennaio-maggio la capacità dell'energia eolica è aumentata del 17,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 340 milioni di kilowatt, mentre quella degli impianti solari ha raggiunto i 330 milioni di kilowatt, con un aumento del 24,4%.

In base alle cifre, alla fine di maggio la capacità totale di produzione di energia elettrica installata in Cina ha raggiunto circa 2,42 miliardi di kilowatt, con un aumento del 7,9% rispetto a un anno fa.

La nazione asiatica ha annunciato di voler raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro il 2060.

La Cina sta portando avanti lo sviluppo delle energie rinnovabili allo scopo di migliorare la propria struttura energetica. Secondo un piano d'azione pubblicato l'anno scorso, lo Stato asiatico mira ad aumentare la quota di consumo di energia non fossile a circa il 25% entro il 2030. (XINHUA)