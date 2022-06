Cina: +4,2% volume di trasporto merci fluviale

(XINHUA) - PECHINO, 18 GIU - Il volume del trasporto fluviale di merci in Cina è aumentato del 4,2% rispetto all'anno precedente nei primi cinque mesi dell'anno, secondo i dati pubblicati dal ministero dei Trasporti.

In base alle cifre ufficiali, nel periodo esaminato sono stati trasportati circa 3,36 miliardi di tonnellate di merci via acqua.

Nel solo mese di maggio, il volume del trasposto fluviale di merci in Cina si è attestato a 729,11 milioni di tonnellate.

La provincia di Hubei, in Cina centrale, ha guidato la crescita tra le 31 suddivisioni a livello provinciale, registrando un aumento del 23,8% su base annua nel periodo gennaio-maggio, seguita dalla provincia di Hainan, in Cina meridionale, e da quella di Jiangsu, nell'est del Paese.

