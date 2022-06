La Cina punta ad aumentare i voli internazionali

(XINHUA) - PECHINO, 17 GIU - L'autorità dell'aviazione civile cinese ha annunciato oggi che sono in corso dialoghi con le controparti di alcuni Paesi in merito alla possibilità di aumentare gradualmente i voli passeggeri internazionali in entrata e in uscita dalla nazione asiatica.

Dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19, l'autorità dell'aviazione civile ha adottato misure scientifiche, mirate e dinamiche per mantenere i voli regolari con 54 Stati, impedendo efficacemente la trasmissione transfrontaliera del virus, come ha dichiarato la Civil Aviation Administration of China (Caac) nel corso di una conferenza stampa.

Organizzare in modo ordinato un maggior numero di voli internazionali favorirebbe l'economia cinese, lo scambio di persone con altri Paesi e lo sviluppo sostenibile del settore dell'aviazione civile, ha affermato l'amministrazione.

A maggio sono stati registrati circa 12,07 milioni di viaggi di passeggeri, con un aumento del 53,2% rispetto al mese precedente, secondo i dati della Caac.

Il volume totale del settore del trasporto aereo ha raggiunto i 3,89 miliardi di tonnellate-km lo scorso mese, con un aumento del 31,8% su base mensile, mentre il volume della posta e delle merci trasportate è aumentato del 17% rispetto al mese precedente, raggiungendo le 491.000 tonnellate, secondo i dati della Caac. (XINHUA)