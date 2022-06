In Cina 8 nuove stazioni per monitoraggio dell'aria

(XINHUA) - PECHINO, 17 GIU - La Cina intende costruire otto nuove stazioni nazionali per il monitoraggio dell'atmosfera entro la fine del 2025, al fine di rafforzare il controllo dei gas serra. Lo ha fatto sapere l'autorità meteorologica del Paese.

Le stazioni sono state create per monitorare decine di parametri, tra cui i gas serra, il gas reattivo ozono, le particelle aerosol e le radiazioni solari. Per il collocamento di tali stazioni, gli scienziati scelgono in genere siti lontani dalle attività umane e dalle fonti di inquinamento.

La China Meteorological Administration ha creato sette stazioni di questo tipo in tutto il Paese ed è prevista, a breve, l'installazione di un nuovo impianto.

L'ente ha fatto sapere che le otto nuove stazioni in programma, tra cui una nel Mar Cinese Meridionale e una nel Mar Cinese Orientale, aiuteranno il Paese a raggiungere la copertura completa di 16 aree chiave per l'osservazione climatica.

(XINHUA)