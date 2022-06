Covid: Shanghai riporta una infezione locale

(XINHUA) - SHANGHAI, 17 GIU - Shanghai ha riportato un caso asintomatico di Covid-19 trasmesso a livello locale dalla mezzanotte alle 17 di oggi (ora locale), secondo quanto dichiarato dalla commissione sanitaria municipale durante una conferenza stampa.

L'infezione è stata rilevata durante uno screening comunitario e la persona interessata è stata inviata presso un ospedale designato per l'osservazione medica.

Le indagini epidemiologiche sono state effettuate immediatamente. Alle 16 di oggi, 83 contatti stretti e 52 contatti secondari del caso sono stati rintracciati per la quarantena.

L'area collegata all'infezione è stata classificata come a medio rischio per il Covid-19, secondo la sede municipale per il controllo delle epidemie. (XINHUA)