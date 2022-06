Covid: Pechino segnala 7 nuove infezioni locali

(XINHUA) - PECHINO, 17 GIU - Pechino ha registrato 7 nuove infezioni da Covid-19 trasmesse a livello locale nelle prime 15 ore di oggi, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali.

Tutte le nuove infezioni sono state registrate tra le persone in quarantena per osservazione, ha dichiarato Liu Xiaofeng, vice capo del centro municipale per la prevenzione e il controllo delle epidemie di Pechino, durante una conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio. (XINHUA)