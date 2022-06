Cina:Pechino, riapre stazione ferroviaria di Fengtai

(XINHUA) - PECHINO, 17 GIU - La stazione ferroviaria di Fengtai a Pechino, la più antica della capitale cinese, riprenderà ad operare il 20 giugno dopo una ristrutturazione durata quattro anni.

Una volta riaperta, la stazione servirà da terminal per diverse linee ferroviarie importanti della Cina, come la linea ad alta velocità Pechino-Guangzhou e la linea Pechino-Kowloon, secondo quanto dichiarato dalla China State Railway Group Co., Ltd.

L'operatore ha annunciato che per la fase preliminare del funzionamento della stazione metterà in servizio 120 treni.

La stazione è stata costruita nel 1895 nel distretto di Fengtai, nella parte meridionale di Pechino. Fino alla sua chiusura, avvenuta nel 2010, forniva sia servizi di trasporto passeggeri che di trasporto merci. La ristrutturazione è iniziata nel settembre 2018.

La stazione rinnovata ha una superficie totale di quasi 400.000 metri quadrati, oltre a 32 binari e 32 banchine e sarà in grado di ospitare un massimo di 14.000 passeggeri all'ora.

È la prima stazione ferroviaria del Paese con una struttura a due piani che serve sia l'alta velocità che i treni regolari.

