Cina-Italia:uomo d'affari promuove cooperazione moda

(XINHUA) - NANCHINO, 17 GIU - Xu Xudong, uomo d'affari cinese che vive in Italia, è senza dubbio un appassionato di moda, ma il 42enne ha sempre pensato in grande cercando di immaginare un modo in cui questa possa fare da ponte tra Cina e Italia.

Xu presiede la DinDin Brand Management S.r.l, con sede nella città orientale cinese di Changshu, ed è anche presidente di un'associazione di imprenditori cinesi con sede in Italia.

La sua azienda si occupa principalmente di marketing e gestione dei brand nei settori dell'abbigliamento e degli accessori di moda, aiutando quelli cinesi a diventare più internazionali e quelli europei a entrare nel mercato cinese.

Xu si è recato in Italia con i suoi genitori 25 anni fa, quando molti cittadini cinesi coglievano l'opportunità della riforma e dell'apertura della Cina per andare all'estero e avviare attività commerciali. All'epoca, è rimasto profondamente colpito dal mercato italiano dell'abbigliamento, così ben sviluppato.

"In quel momento ho deciso di aiutare i marchi di abbigliamento cinesi a entrare nel mercato italiano", ricorda l'uomo, aggiungendo che da allora è impegnato nel mercato tessile. (SEGUE)