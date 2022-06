Cina-Italia:uomo d'affari promuove cooperazione moda (3)

(XINHUA) - NANCHINO, 17 GIU - Nel 2020, l'azienda di Xu ha siglato infatti un accordo con il brand italiano Butnot, con l'obiettivo di portare questo marchio di street fashion sul mercato cinese malgrado il Covid-19. La sua azienda ha anche aperto un centro commerciale di marchi internazionali a Changshu.

"Nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road, posso percepire l'approfondimento della cooperazione tra Cina e Italia", afferma Xu, aggiungendo che "nell'industria della moda italiana sono visibili sempre più elementi cinesi".

Xu è stato invitato come rappresentante in un negoziato governativo nel 2019, quando è stato stabilito un rapporto di gemellaggio tra Changshu e Taranto: "La mia missione - afferma - è portare più stili cinesi in Italia nonché presentare ulteriormente il fascino della moda italiana in Cina; devo ancora portarla a termine". (XINHUA)