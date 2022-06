Cina-Italia:uomo d'affari promuove cooperazione moda (2)

(XINHUA) - NANCHINO, 17 GIU - Nel 2006, al suo ritorno in Cina per avviare un'attività commerciale, Xu ha scoperto che i marchi di abbigliamento nazionali si stavano innovando e che ne stavano emergendo rapidamente di nuovi, pronti a mostrare il proprio valore sulla scena internazionale.

Così, l'imprenditore ha fondato la sua azienda a Changshu, nella provincia del Jiangsu. La città, che ospita più di 5.000 imprese tessili e di abbigliamento, vanta un ampio mercato del vestiario e una catena completa di produzione e fornitura.

"Una cosa che ho imparato dall'industria della moda italiana è che una visione internazionale è un must affinché i brand cinesi siano riconosciuti in tutto il mondo", spiega Xu che nel 2013 ha collaborato alla promozione estera del brand locale Bosideng di Changshu.

Al fine di costruire una reputazione in termini di efficacia dei prezzi del brand cinese nel mercato di fascia alta di Paesi come l'Italia, Xu e il suo team hanno continuato a utilizzare metodi come la pubblicità e le sfilate. Ora i vestiti di Bosideng sono venduti in più di 70 Paesi e regioni.

"La Cina è un enorme mercato di consumo e sempre più marchi europei vogliono accedervi", afferma il 42enne, sottolineando che oltre ad aiutare i brand cinesi ad assumere un carattere globale, ha anche avviato un'iniziativa volta a comunicare con alcuni marchi europei. (SEGUE)